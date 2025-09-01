SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoldCultivator
Yan Hung Kwok

GoldCultivator

Yan Hung Kwok
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 359%
VantageInternational-Live 7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
296 (85.30%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (14.70%)
En iyi işlem:
73.66 USD
En kötü işlem:
-20.77 USD
Brüt kâr:
761.30 USD (252 520 pips)
Brüt zarar:
-565.94 USD (174 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (65.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.61 USD (23)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
70.07%
Maks. mevduat yükü:
22.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
248 (71.47%)
Satış işlemleri:
99 (28.53%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-11.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.13 USD (5)
Aylık büyüme:
20.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
102.37 USD (45.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.05% (102.32 USD)
Varlığa göre:
32.07% (23.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100.r 224
XAUUSD+ 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100.r 59
XAUUSD+ 137
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100.r 63K
XAUUSD+ 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.66 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +65.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Minimum deposit 200 USD 

  • Single order trading, No martingale, No grid

  • Uses stop loss on every trade


İnceleme yok
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 13:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 20:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 21:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldCultivator
Ayda 39 USD
359%
0
0
USD
200
USD
6
100%
347
85%
70%
1.34
0.56
USD
62%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.