İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
296 (85.30%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (14.70%)
En iyi işlem:
73.66 USD
En kötü işlem:
-20.77 USD
Brüt kâr:
761.30 USD (252 520 pips)
Brüt zarar:
-565.94 USD (174 340 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (65.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.61 USD (23)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
70.07%
Maks. mevduat yükü:
22.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
248 (71.47%)
Satış işlemleri:
99 (28.53%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-11.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.13 USD (5)
Aylık büyüme:
20.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
102.37 USD (45.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.05% (102.32 USD)
Varlığa göre:
32.07% (23.64 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.66 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +65.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
-
Minimum deposit 200 USD
-
Single order trading, No martingale, No grid
-
Uses stop loss on every trade
