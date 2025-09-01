SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PAI HighRisk x2
Chun Yin Kwong

PAI HighRisk x2

Chun Yin Kwong
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
22 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (35.29%)
En iyi işlem:
232.42 USD
En kötü işlem:
-69.46 USD
Brüt kâr:
476.30 USD (2 712 pips)
Brüt zarar:
-405.78 USD (6 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (36.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
264.77 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
69.12%
Maks. mevduat yükü:
67.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
11 (32.35%)
Satış işlemleri:
23 (67.65%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
21.65 USD
Ortalama zarar:
-33.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-257.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.20 USD (5)
Aylık büyüme:
5.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.25 USD
Maksimum:
257.20 USD (20.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.37% (257.20 USD)
Varlığa göre:
49.43% (628.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD+ 10
NZDUSD+ 9
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD+ 18
NZDUSD+ 21
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 15
AUDNZD+ 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD+ -1.5K
NZDUSD+ 81
AUDCAD+ -3K
USDCAD+ 438
AUDNZD+ 328
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.42 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +36.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

