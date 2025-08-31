SinyallerBölümler
Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader RUBICON

Oleksandr Kryntsyglov
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 53 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
90 (81.08%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (18.92%)
En iyi işlem:
14.61 USD
En kötü işlem:
-20.74 USD
Brüt kâr:
332.78 USD (24 299 pips)
Brüt zarar:
-113.26 USD (6 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (22.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
95.07%
Maks. mevduat yükü:
12.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.56
Alış işlemleri:
53 (47.75%)
Satış işlemleri:
58 (52.25%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.72 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.93%
Yıllık tahmin:
-23.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.72 USD (4.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.86% (61.72 USD)
Varlığa göre:
19.22% (242.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 220
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.61 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
This is a fully automated strategy designed exclusively for the AUD/CAD currency pair on the H4 timeframe.
It captures medium-term market trends with stable logic and reduced market noise.

✅ One pair — maximum precision
✅ Automated trading — no emotions involved
✅ Medium-term signals — clear entries and exits

Proven in real trading with consistent results. 📊


İnceleme yok
2025.09.19 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALEX AlgoTrader RUBICON
Ayda 53 USD
22%
0
0
USD
1.2K
USD
26
100%
111
81%
95%
2.93
1.98
USD
19%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.