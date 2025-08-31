- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
90 (81.08%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (18.92%)
En iyi işlem:
14.61 USD
En kötü işlem:
-20.74 USD
Brüt kâr:
332.78 USD (24 299 pips)
Brüt zarar:
-113.26 USD (6 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (22.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.74 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
95.07%
Maks. mevduat yükü:
12.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.56
Alış işlemleri:
53 (47.75%)
Satış işlemleri:
58 (52.25%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.72 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.93%
Yıllık tahmin:
-23.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.72 USD (4.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.86% (61.72 USD)
Varlığa göre:
19.22% (242.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|220
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.61 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
This is a fully automated strategy designed exclusively for the AUD/CAD currency pair on the H4 timeframe.
It captures medium-term market trends with stable logic and reduced market noise.
✅ One pair — maximum precision
✅ Automated trading — no emotions involved
✅ Medium-term signals — clear entries and exits
Proven in real trading with consistent results. 📊
