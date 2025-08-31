- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
14 (43.75%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (56.25%)
En iyi işlem:
78.85 USD
En kötü işlem:
-31.83 USD
Brüt kâr:
216.60 USD (5 903 pips)
Brüt zarar:
-160.85 USD (6 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (24.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.85 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
18.51%
Maks. mevduat yükü:
25.62%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
14 (43.75%)
Satış işlemleri:
18 (56.25%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
15.47 USD
Ortalama zarar:
-8.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.41 USD (3)
Aylık büyüme:
28.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.78 USD
Maksimum:
87.39 USD (37.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.12% (87.24 USD)
Varlığa göre:
16.68% (29.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|7
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|6
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|-23
|XAUUSD
|35
|NZDUSD
|6
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|589
|GBPJPY
|398
|USDCAD
|-165
|XAUUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-127
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.85 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 6
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
26%
0
0
USD
USD
271
USD
USD
5
100%
32
43%
19%
1.34
1.74
USD
USD
37%
1:500