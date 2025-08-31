- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
11 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (59.26%)
En iyi işlem:
553.11 USD
En kötü işlem:
-398.77 USD
Brüt kâr:
2 907.23 USD (11 121 pips)
Brüt zarar:
-4 145.38 USD (19 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 318.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 318.97 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
15 (55.56%)
Satış işlemleri:
12 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-45.86 USD
Ortalama kâr:
264.29 USD
Ortalama zarar:
-259.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 015.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 015.44 USD (3)
Aylık büyüme:
-18.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 238.15 USD
Maksimum:
2 557.12 USD (22.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.59% (2 557.12 USD)
Varlığa göre:
4.10% (417.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|7
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-608
|USDJPY
|-18
|EURJPY
|829
|GBPUSD
|-467
|CHFJPY
|-119
|CADJPY
|321
|AUDJPY
|-365
|NZDJPY
|284
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-4.4K
|XAUUSD
|-5.8K
|USDJPY
|1
|EURJPY
|3K
|GBPUSD
|-2.3K
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +553.11 USD
En kötü işlem: -399 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 318.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 015.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
