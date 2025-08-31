- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
82 (62.59%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (37.40%)
En iyi işlem:
14.27 USD
En kötü işlem:
-15.54 USD
Brüt kâr:
246.51 USD (418 484 pips)
Brüt zarar:
-225.34 USD (336 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
28.13%
Maks. mevduat yükü:
28.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
61 (46.56%)
Satış işlemleri:
70 (53.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.90 USD (3)
Aylık büyüme:
10.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.06 USD
Maksimum:
41.35 USD (18.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.94% (41.35 USD)
Varlığa göre:
5.27% (11.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|-2
|XAGUSD
|27
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|-1
|US500
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|BTCUSD
|97K
|GBPUSD
|-181
|XAGUSD
|535
|EURUSD
|-269
|USDJPY
|559
|GBPJPY
|-130
|US500
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
11%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
4
0%
131
62%
28%
1.09
0.16
USD
USD
19%
1:200