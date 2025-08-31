SinyallerBölümler
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips505

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
82 (62.59%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (37.40%)
En iyi işlem:
14.27 USD
En kötü işlem:
-15.54 USD
Brüt kâr:
246.51 USD (418 484 pips)
Brüt zarar:
-225.34 USD (336 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (22.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
28.13%
Maks. mevduat yükü:
28.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
61 (46.56%)
Satış işlemleri:
70 (53.44%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.90 USD (3)
Aylık büyüme:
10.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.06 USD
Maksimum:
41.35 USD (18.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.94% (41.35 USD)
Varlığa göre:
5.27% (11.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
BTCUSD 10
GBPUSD 5
XAGUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 3
GBPJPY 2
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -14
BTCUSD 10
GBPUSD -2
XAGUSD 27
EURUSD -3
USDJPY 4
GBPJPY -1
US500 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
BTCUSD 97K
GBPUSD -181
XAGUSD 535
EURUSD -269
USDJPY 559
GBPJPY -130
US500 -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
536 daha fazla...
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 08:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.31 17:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 17:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
