Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 2 BCS-Real 0.00 × 2 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 FXCC1-Live 0.00 × 19 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 6 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 AAFX-Real 0.00 × 4 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 Tickmill-Live 0.00 × 8 VantageInternational-Live 16 0.00 × 4 NgelPartners-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 3 Just2Trade-Real2 0.00 × 5 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 536 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya