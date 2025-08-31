- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
66 (60.55%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (39.45%)
En iyi işlem:
28.50 USD
En kötü işlem:
-33.31 USD
Brüt kâr:
403.33 USD (329 528 pips)
Brüt zarar:
-385.34 USD (304 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (45.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
29.46%
Maks. mevduat yükü:
61.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
50 (45.87%)
Satış işlemleri:
59 (54.13%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
6.11 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-41.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.62 USD (6)
Aylık büyüme:
9.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.52 USD
Maksimum:
81.57 USD (34.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.41% (81.57 USD)
Varlığa göre:
9.88% (18.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|8
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|US500
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-4
|XAGUSD
|22
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|-2
|US500
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|28K
|USDJPY
|561
|GBPUSD
|-196
|XAGUSD
|216
|EURUSD
|-280
|GBPJPY
|-127
|US500
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.50 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +45.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
