Jarmin Jamike Ugorji

Contrarian Master EA

Jarmin Jamike Ugorji
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
151 (52.61%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (47.39%)
En iyi işlem:
5.42 USD
En kötü işlem:
-2.29 USD
Brüt kâr:
198.66 USD (20 010 pips)
Brüt zarar:
-170.25 USD (15 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (21.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.89 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.08%
Maks. mevduat yükü:
9.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
19 saniye
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
159 (55.40%)
Satış işlemleri:
128 (44.60%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.22 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 USD
Maksimum:
28.36 USD (18.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.44% (28.32 USD)
Varlığa göre:
0.19% (0.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.42 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4399
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.31 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.