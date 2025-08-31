- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
151 (52.61%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (47.39%)
En iyi işlem:
5.42 USD
En kötü işlem:
-2.29 USD
Brüt kâr:
198.66 USD (20 010 pips)
Brüt zarar:
-170.25 USD (15 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (21.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.89 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.08%
Maks. mevduat yükü:
9.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
19 saniye
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
159 (55.40%)
Satış işlemleri:
128 (44.60%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.22 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 USD
Maksimum:
28.36 USD (18.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.44% (28.32 USD)
Varlığa göre:
0.19% (0.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.42 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4399
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
28%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
20
100%
287
52%
0%
1.16
0.10
USD
USD
18%
1:500