Xuan Hoang Nguyen

Hoang Nine Trader 200USD to 100k USD

Xuan Hoang Nguyen
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
26 (41.93%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (58.06%)
En iyi işlem:
134.77 USD
En kötü işlem:
-63.13 USD
Brüt kâr:
773.37 USD (150 692 pips)
Brüt zarar:
-827.63 USD (226 997 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (176.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.83 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
38.92%
Maks. mevduat yükü:
124.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
21 (33.87%)
Satış işlemleri:
41 (66.13%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.88 USD
Ortalama kâr:
29.75 USD
Ortalama zarar:
-22.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-222.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.93 USD (11)
Aylık büyüme:
-27.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.26 USD
Maksimum:
292.92 USD (66.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.77% (292.92 USD)
Varlığa göre:
27.29% (79.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 14
USDJPY 13
EURUSD 12
AUDUSD 10
GBPUSD 6
USDCAD 4
US30 2
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -42
USDJPY -117
EURUSD 144
AUDUSD -28
GBPUSD 91
USDCAD -51
US30 -54
XAUUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -76K
USDJPY -615
EURUSD 788
AUDUSD -93
GBPUSD 545
USDCAD -190
US30 -2K
XAUUSD 1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.77 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +176.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.73 × 1593
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.23 × 863
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.02 × 59
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.39 × 233
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hello, I’m Hoang Nine – an experienced trader from Vietnam with over 8 years of trading expertise.

I started my journey with just $200, aiming to grow this account to $100k according to my plan.

I take risks of up to 10% based on the current balance.

Please don’t copy my trades if you cannot accept the risk — otherwise, your money may disappear into the clouds just like mine could!

nói thế thôi tuổi gì mà cháy được tài khoản tui mấy ông ạ! 




İnceleme yok
2025.09.28 23:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 11:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 10:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 12:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 17:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 17:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
