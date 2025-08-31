SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Medium Risk
Gold Medium Risk

0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
475
Kârla kapanan işlemler:
296 (62.31%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (37.68%)
En iyi işlem:
43.00 USD
En kötü işlem:
-58.22 USD
Brüt kâr:
1 523.89 USD (148 410 pips)
Brüt zarar:
-1 445.57 USD (136 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (253.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.88 USD (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
25.83%
Maks. mevduat yükü:
9.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
274 (57.68%)
Satış işlemleri:
201 (42.32%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
5.15 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-128.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.51 USD (8)
Aylık büyüme:
16.63%
Yıllık tahmin:
202.23%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
466.99 USD
Maksimum:
466.99 USD (15.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.23% (466.99 USD)
Varlığa göre:
3.27% (67.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 475
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.00 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +253.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
10.33 × 6
ICMarketsSC-Live26
13.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Medium Risk
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
4.1K
USD
14
94%
475
62%
26%
1.05
0.16
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.