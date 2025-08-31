SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ultra Power Gold HP
Sivakumar Paul Suyambu

Ultra Power Gold HP

Sivakumar Paul Suyambu
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-MT5Real39
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
23 (27.38%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (72.62%)
En iyi işlem:
26.91 USD
En kötü işlem:
-7.94 USD
Brüt kâr:
506.67 USD (506 680 pips)
Brüt zarar:
-446.94 USD (446 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (88.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.81 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
65.11%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
53 (63.10%)
Satış işlemleri:
31 (36.90%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
22.03 USD
Ortalama zarar:
-7.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.85 USD (8)
Aylık büyüme:
39.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.89 USD
Maksimum:
117.75 USD (43.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (117.75 USD)
Varlığa göre:
4.79% (6.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 60
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 60K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.91 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +88.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ultra Power Gold - HP
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ultra Power Gold HP
Ayda 50 USD
40%
0
0
USD
210
USD
4
100%
84
27%
65%
1.13
0.71
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.