İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
23 (27.38%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (72.62%)
En iyi işlem:
26.91 USD
En kötü işlem:
-7.94 USD
Brüt kâr:
506.67 USD (506 680 pips)
Brüt zarar:
-446.94 USD (446 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (88.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.81 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
65.11%
Maks. mevduat yükü:
12.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
53 (63.10%)
Satış işlemleri:
31 (36.90%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
22.03 USD
Ortalama zarar:
-7.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.85 USD (8)
Aylık büyüme:
39.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.89 USD
Maksimum:
117.75 USD (43.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (117.75 USD)
Varlığa göre:
4.79% (6.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|60
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|60K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
