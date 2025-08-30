- Büyüme
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
35 (44.87%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (55.13%)
En iyi işlem:
67.67 USD
En kötü işlem:
-58.14 USD
Brüt kâr:
370.18 USD (36 399 pips)
Brüt zarar:
-389.15 USD (59 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (0.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.67 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
2.85%
Maks. mevduat yükü:
97.90%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
35 (44.87%)
Satış işlemleri:
43 (55.13%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
10.58 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.52%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.79 USD
Maksimum:
84.49 USD (12.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.57% (64.60 USD)
Varlığa göre:
6.22% (122.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|33
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|TSLA
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-64
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|0
|TSLA
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-12K
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|-17K
|EURUSD
|-48
|TSLA
|97
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.67 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 77
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
DerivBVI-Server
|3.00 × 6
|
DerivVU-Server
|3.00 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live4
|4.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|4.48 × 23
|
DerivSVG-Server-02
|6.00 × 10
|
Exness-MT5Real11
|8.08 × 72
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
