Charles Silva Prates

CSP F1 Miller

Charles Silva Prates
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-MT5Real11
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
35 (44.87%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (55.13%)
En iyi işlem:
67.67 USD
En kötü işlem:
-58.14 USD
Brüt kâr:
370.18 USD (36 399 pips)
Brüt zarar:
-389.15 USD (59 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (0.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.67 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
2.85%
Maks. mevduat yükü:
97.90%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
35 (44.87%)
Satış işlemleri:
43 (55.13%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
10.58 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-29.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.52%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.79 USD
Maksimum:
84.49 USD (12.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.57% (64.60 USD)
Varlığa göre:
6.22% (122.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 33
XAUUSD 31
BTCUSD 10
EURUSD 2
TSLA 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -64
XAUUSD 23
BTCUSD 21
EURUSD 0
TSLA 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -12K
XAUUSD 6K
BTCUSD -17K
EURUSD -48
TSLA 97
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.67 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
Exness-MT5Real11
8.08 × 72
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CSP F1 Miller
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
2K
USD
4
58%
78
44%
3%
0.95
-0.24
USD
6%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.