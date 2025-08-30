Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real6 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.86 × 77 ZeroMarkets-Live-1 1.50 × 2 DerivBVI-Server 3.00 × 6 DerivVU-Server 3.00 × 6 HFMarketsGlobal-Live4 4.00 × 3 DerivSVG-Server 4.48 × 23 DerivSVG-Server-02 6.00 × 10 Exness-MT5Real11 8.08 × 72 Exness-MT5Real22 24.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya