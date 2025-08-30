- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
127 (47.38%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (52.61%)
En iyi işlem:
7 328.36 USD
En kötü işlem:
-1 354.86 USD
Brüt kâr:
85 388.56 USD (384 686 pips)
Brüt zarar:
-50 853.53 USD (266 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13 275.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 275.20 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.98%
Maks. mevduat yükü:
31.74%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
186 (69.40%)
Satış işlemleri:
82 (30.60%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
128.86 USD
Ortalama kâr:
672.35 USD
Ortalama zarar:
-360.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-6 714.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 783.91 USD (11)
Aylık büyüme:
172.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 920.92 USD
Maksimum:
9 839.02 USD (26.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.13% (6 891.08 USD)
Varlığa göre:
36.51% (12 684.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|118K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 328.36 USD
En kötü işlem: -1 355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +13 275.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 714.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-14%
0
0
USD
USD
35K
USD
USD
11
0%
268
47%
95%
1.67
128.86
USD
USD
53%
1:50