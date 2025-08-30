SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JP7
Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
127 (47.38%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (52.61%)
En iyi işlem:
7 328.36 USD
En kötü işlem:
-1 354.86 USD
Brüt kâr:
85 388.56 USD (384 686 pips)
Brüt zarar:
-50 853.53 USD (266 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13 275.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 275.20 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
94.98%
Maks. mevduat yükü:
31.74%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
186 (69.40%)
Satış işlemleri:
82 (30.60%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
128.86 USD
Ortalama kâr:
672.35 USD
Ortalama zarar:
-360.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-6 714.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 783.91 USD (11)
Aylık büyüme:
172.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 920.92 USD
Maksimum:
9 839.02 USD (26.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.13% (6 891.08 USD)
Varlığa göre:
36.51% (12 684.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 118K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 328.36 USD
En kötü işlem: -1 355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +13 275.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 714.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
