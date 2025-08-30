SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DGO Trading
Diego Ivan Cordoba Zambrano

DGO Trading

Diego Ivan Cordoba Zambrano
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
27 (39.70%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (60.29%)
En iyi işlem:
36.96 USD
En kötü işlem:
-24.17 USD
Brüt kâr:
354.69 USD (30 852 pips)
Brüt zarar:
-390.82 USD (32 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (38.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.17 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
66.96%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
38 (55.88%)
Satış işlemleri:
30 (44.12%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
13.14 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-93.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.64 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.32 USD
Maksimum:
167.45 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (167.45 USD)
Varlığa göre:
2.43% (24.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
US30 13
NAS100 11
US500 6
GBPUSD 4
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4
US30 -20
NAS100 9
US500 9
GBPUSD -34
EURUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 286
US30 -2K
NAS100 869
US500 596
GBPUSD -847
EURUSD -137
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.96 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +38.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.74 × 164
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 174
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1533
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.28 × 86
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.32 × 62
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 28853
54 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.14 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 01:22
Share of trading days is too low
2025.09.01 01:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.30 17:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 17:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 17:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DGO Trading
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
994
USD
4
100%
68
39%
67%
0.90
-0.53
USD
16%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.