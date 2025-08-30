- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
27 (39.70%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (60.29%)
En iyi işlem:
36.96 USD
En kötü işlem:
-24.17 USD
Brüt kâr:
354.69 USD (30 852 pips)
Brüt zarar:
-390.82 USD (32 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (38.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.17 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
66.96%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
38 (55.88%)
Satış işlemleri:
30 (44.12%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
13.14 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-93.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.64 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.32 USD
Maksimum:
167.45 USD (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (167.45 USD)
Varlığa göre:
2.43% (24.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|US30
|13
|NAS100
|11
|US500
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4
|US30
|-20
|NAS100
|9
|US500
|9
|GBPUSD
|-34
|EURUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|286
|US30
|-2K
|NAS100
|869
|US500
|596
|GBPUSD
|-847
|EURUSD
|-137
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.96 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +38.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.74 × 164
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 174
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1533
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.28 × 86
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.32 × 62
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 28853
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
994
USD
USD
4
100%
68
39%
67%
0.90
-0.53
USD
USD
16%
1:200