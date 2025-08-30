- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
1.09 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
2.05 USD (320 pips)
Brüt zarar:
-17.34 USD (2 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.09 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.60
Alım-satım etkinliği:
5.56%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.12
Beklenen getiri:
-1.53 USD
Ortalama kâr:
0.34 USD
Ortalama zarar:
-4.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.48 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.29 USD
Maksimum:
15.30 USD (13.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.16% (15.30 USD)
Varlığa göre:
6.43% (7.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
News Day Trader trading the USDJPY currency pair using strategy 1 with max. 10% risk per trade.
