SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MultiScalping318
Dominic Tanay

MultiScalping318

Dominic Tanay
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
466
Kârla kapanan işlemler:
384 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (17.60%)
En iyi işlem:
480.56 USD
En kötü işlem:
-493.34 USD
Brüt kâr:
7 131.09 USD (33 013 pips)
Brüt zarar:
-4 643.75 USD (21 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (655.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
872.08 USD (27)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
218 (46.78%)
Satış işlemleri:
248 (53.22%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
5.34 USD
Ortalama kâr:
18.57 USD
Ortalama zarar:
-56.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-761.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-761.39 USD (5)
Aylık büyüme:
51.24%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 118.99 USD (78.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.32% (2 115.61 USD)
Varlığa göre:
30.09% (2 098.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 100
AUDCHF 58
GBPAUD 54
EURCHF 45
USDCHF 44
EURNZD 36
EURGBP 36
EURUSD 28
EURCAD 23
GBPNZD 20
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 3
NZDCHF 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
ETHUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 2.1K
AUDCHF 270
GBPAUD 473
EURCHF 44
USDCHF -239
EURNZD -513
EURGBP 60
EURUSD 53
EURCAD 104
GBPNZD 153
GBPCHF -4
NZDUSD 0
EURAUD 3
AUDUSD 1
NZDCHF 0
CADCHF 3
AUDCAD 0
ETHUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 5.5K
AUDCHF 564
GBPAUD 2.9K
EURCHF 482
USDCHF -1.1K
EURNZD -406
EURGBP -50
EURUSD 75
EURCAD -212
GBPNZD 2.2K
GBPCHF 125
NZDUSD 24
EURAUD 427
AUDUSD 85
NZDCHF 6
CADCHF 13
AUDCAD 33
ETHUSD 809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +480.56 USD
En kötü işlem: -493 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +655.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -761.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FXCESS-Live01
6.00 × 14
İnceleme yok
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MultiScalping318
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
8.9K
USD
6
21%
466
82%
100%
1.53
5.34
USD
30%
1:500
Kopyala

