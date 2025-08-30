- Büyüme
İşlemler:
2 968
Kârla kapanan işlemler:
1 886 (63.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 082 (36.46%)
En iyi işlem:
20 500.00 USD
En kötü işlem:
-23 498.25 USD
Brüt kâr:
2 212 902.77 USD (247 059 pips)
Brüt zarar:
-1 680 856.85 USD (271 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (57 044.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57 044.24 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.84%
Maks. mevduat yükü:
15.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
1 437 (48.42%)
Satış işlemleri:
1 531 (51.58%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
179.26 USD
Ortalama kâr:
1 173.33 USD
Ortalama zarar:
-1 553.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-141 818.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141 818.04 USD (15)
Aylık büyüme:
14.06%
Yıllık tahmin:
170.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
200 237.85 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.55% (200 237.85 USD)
Varlığa göre:
2.25% (11 882.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2968
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|532K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-25K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
141%
0
0
USD
USD
582K
USD
USD
30
98%
2 968
63%
1%
1.31
179.26
USD
USD
36%
1:500