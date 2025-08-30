SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Auto ProF AI 12
Vinh Tien Phat Nguyen

Auto ProF AI 12

Vinh Tien Phat Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 141%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 968
Kârla kapanan işlemler:
1 886 (63.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 082 (36.46%)
En iyi işlem:
20 500.00 USD
En kötü işlem:
-23 498.25 USD
Brüt kâr:
2 212 902.77 USD (247 059 pips)
Brüt zarar:
-1 680 856.85 USD (271 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (57 044.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57 044.24 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.84%
Maks. mevduat yükü:
15.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
1 437 (48.42%)
Satış işlemleri:
1 531 (51.58%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
179.26 USD
Ortalama kâr:
1 173.33 USD
Ortalama zarar:
-1 553.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-141 818.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141 818.04 USD (15)
Aylık büyüme:
14.06%
Yıllık tahmin:
170.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
200 237.85 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.55% (200 237.85 USD)
Varlığa göre:
2.25% (11 882.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 2968
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 532K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -25K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 500.00 USD
En kötü işlem: -23 498 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +57 044.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -141 818.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.