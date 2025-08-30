SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Big Friend
Sergey Popov

Big Friend

Sergey Popov
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
77 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (25.96%)
En iyi işlem:
28.99 USD
En kötü işlem:
-11.67 USD
Brüt kâr:
199.25 USD (3 915 pips)
Brüt zarar:
-98.51 USD (1 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (25.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.70 USD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.99%
Maks. mevduat yükü:
79.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
57 (54.81%)
Satış işlemleri:
47 (45.19%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.84 USD (4)
Aylık büyüme:
12.59%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.97 USD
Maksimum:
33.84 USD (3.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.89% (33.84 USD)
Varlığa göre:
17.93% (155.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 29
USDCHF 24
XAUUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 50
GBPUSD 35
USDCHF 8
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 687
USDCHF -154
XAUUSD 889
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.99 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.51 × 239
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 30
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.88 × 50
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
Alpari-Pro.ECN
1.25 × 63
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 24
44 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Manual trading.
We recommend an MT4 Prime account or ECN leverage of 1:300. If your account is less than mine, be sure to check the "Trim copy volume value" box.
Our goal is a monthly profit of 20-100%. The maximum daily drawdown is 10%.
İnceleme yok
2025.09.09 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 11:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 20:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 19:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 08:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 10:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 10:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 10:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 10:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Big Friend
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
901
USD
4
50%
104
74%
3%
2.02
0.97
USD
18%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.