- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
77 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (25.96%)
En iyi işlem:
28.99 USD
En kötü işlem:
-11.67 USD
Brüt kâr:
199.25 USD (3 915 pips)
Brüt zarar:
-98.51 USD (1 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (25.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.70 USD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
2.99%
Maks. mevduat yükü:
79.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
57 (54.81%)
Satış işlemleri:
47 (45.19%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.84 USD (4)
Aylık büyüme:
12.59%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.97 USD
Maksimum:
33.84 USD (3.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.89% (33.84 USD)
Varlığa göre:
17.93% (155.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|29
|USDCHF
|24
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|35
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|687
|USDCHF
|-154
|XAUUSD
|889
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.99 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.51 × 239
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 30
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 50
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|1.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 24
Manual trading.
We recommend an MT4 Prime account or ECN leverage of 1:300. If your account is less than mine, be sure to check the "Trim copy volume value" box.
Our goal is a monthly profit of 20-100%. The maximum daily drawdown is 10%.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
901
USD
USD
4
50%
104
74%
3%
2.02
0.97
USD
USD
18%
1:300