- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
149 (68.03%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (31.96%)
En iyi işlem:
14.86 USD
En kötü işlem:
-14.10 USD
Brüt kâr:
274.69 USD (23 855 pips)
Brüt zarar:
-209.39 USD (21 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (21.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.84 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
77.09%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
156 (71.23%)
Satış işlemleri:
63 (28.77%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
1.84 USD
Ortalama zarar:
-2.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-55.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.81 USD (7)
Aylık büyüme:
6.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.33 USD
Maksimum:
57.68 USD (5.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.25% (57.68 USD)
Varlığa göre:
8.04% (82.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|37
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|24
|AUDCHF
|10
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|23
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|78
|AUDNZD
|-46
|EURGBP
|22
|AUDCHF
|7
|GBPUSD
|-9
|AUDCAD
|-4
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|-8
|USDCHF
|-8
|CADCHF
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|5.4K
|AUDNZD
|-4.1K
|EURGBP
|899
|AUDCHF
|554
|GBPUSD
|-823
|AUDCAD
|-526
|AUDUSD
|149
|NZDCAD
|215
|CADJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-651
|CADCHF
|-144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.86 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +21.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.49 × 79
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 5
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 238
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.87 × 45
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 29
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
219
68%
77%
1.31
0.30
USD
USD
8%
1:500