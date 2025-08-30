SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2
Ryo Wong

Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2

Ryo Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
797
Kârla kapanan işlemler:
592 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (25.72%)
En iyi işlem:
27.69 USD
En kötü işlem:
-110.15 USD
Brüt kâr:
1 094.44 USD (330 343 pips)
Brüt zarar:
-998.64 USD (1 208 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (28.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.10 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
570 (71.52%)
Satış işlemleri:
227 (28.48%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-211.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.80 USD (12)
Aylık büyüme:
-12.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.17 USD
Maksimum:
415.33 USD (31.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.65% (415.33 USD)
Varlığa göre:
44.03% (386.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 178
XAUUSD 177
GBPUSD 127
USDJPY 111
AUDNZD 110
AUDCAD 38
BTCUSD 27
AUDCHF 27
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 25
XAUUSD 158
GBPUSD 82
USDJPY 28
AUDNZD -32
AUDCAD -150
BTCUSD -64
AUDCHF 50
ETHUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 948
XAUUSD 15K
GBPUSD 4.2K
USDJPY 5.5K
AUDNZD -873
AUDCAD -9.8K
BTCUSD -884K
AUDCHF 2.5K
ETHUSD -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.69 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +28.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
FBS-Real-12
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 19
Exness-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Axi-US02-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.03 × 77
Weltrade-Live
0.11 × 377
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.35 × 74
ICMarketsSC-Live32
0.42 × 124
ICMarketsSC-Live20
0.56 × 25
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 818
ATCBrokers-Live 1
0.59 × 239
44 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2


İnceleme yok
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
915
USD
7
100%
797
74%
100%
1.09
0.12
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.