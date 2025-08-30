- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
797
Kârla kapanan işlemler:
592 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (25.72%)
En iyi işlem:
27.69 USD
En kötü işlem:
-110.15 USD
Brüt kâr:
1 094.44 USD (330 343 pips)
Brüt zarar:
-998.64 USD (1 208 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (28.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.10 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
570 (71.52%)
Satış işlemleri:
227 (28.48%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-211.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.80 USD (12)
Aylık büyüme:
-12.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.17 USD
Maksimum:
415.33 USD (31.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.65% (415.33 USD)
Varlığa göre:
44.03% (386.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|178
|XAUUSD
|177
|GBPUSD
|127
|USDJPY
|111
|AUDNZD
|110
|AUDCAD
|38
|BTCUSD
|27
|AUDCHF
|27
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|25
|XAUUSD
|158
|GBPUSD
|82
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|-32
|AUDCAD
|-150
|BTCUSD
|-64
|AUDCHF
|50
|ETHUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|948
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|4.2K
|USDJPY
|5.5K
|AUDNZD
|-873
|AUDCAD
|-9.8K
|BTCUSD
|-884K
|AUDCHF
|2.5K
|ETHUSD
|-12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.69 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +28.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 19
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.03 × 77
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live32
|0.42 × 124
|
ICMarketsSC-Live20
|0.56 × 25
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.59 × 818
|
ATCBrokers-Live 1
|0.59 × 239
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
915
USD
USD
7
100%
797
74%
100%
1.09
0.12
USD
USD
44%
1:500