Hendra Wahyudi Purwanto

Ternak Teri

Hendra Wahyudi Purwanto
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
207
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (23.19%)
En iyi işlem:
118.69 USD
En kötü işlem:
-209.16 USD
Brüt kâr:
1 229.79 USD (54 659 pips)
Brüt zarar:
-777.80 USD (40 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (47.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.72 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
26.07%
Maks. mevduat yükü:
57.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
111 (53.62%)
Satış işlemleri:
96 (46.38%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
7.73 USD
Ortalama zarar:
-16.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-226.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.45 USD (7)
Aylık büyüme:
19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.61 USD
Maksimum:
324.60 USD (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.46% (324.60 USD)
Varlığa göre:
46.96% (138.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 452
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.69 USD
En kötü işlem: -209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +47.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.