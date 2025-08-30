- Büyüme
İşlemler:
207
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (23.19%)
En iyi işlem:
118.69 USD
En kötü işlem:
-209.16 USD
Brüt kâr:
1 229.79 USD (54 659 pips)
Brüt zarar:
-777.80 USD (40 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (47.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.72 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
26.07%
Maks. mevduat yükü:
57.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
111 (53.62%)
Satış işlemleri:
96 (46.38%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
7.73 USD
Ortalama zarar:
-16.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-226.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.45 USD (7)
Aylık büyüme:
19.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
228.61 USD
Maksimum:
324.60 USD (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.46% (324.60 USD)
Varlığa göre:
46.96% (138.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +118.69 USD
En kötü işlem: -209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +47.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
5
100%
207
76%
26%
1.58
2.18
USD
USD
54%
1:500