Edwin Rene Chavarria Rodriguez

AmplifyX12

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
TagMarkets-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
131 (83.97%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (16.03%)
En iyi işlem:
17.34 USD
En kötü işlem:
-59.37 USD
Brüt kâr:
433.24 USD (13 023 pips)
Brüt zarar:
-351.95 USD (13 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (55.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.20 USD (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
84.30%
Maks. mevduat yükü:
17.82%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
90 (57.69%)
Satış işlemleri:
66 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-14.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-174.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
291.03 USD (13.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.67% (291.03 USD)
Varlığa göre:
4.44% (351.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF.f 52
USDCAD.f 36
AUDCAD.f 22
NZDCAD.f 17
NZDUSD.f 15
AUDNZD.f 9
EURUSD.f 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF.f -157
USDCAD.f 34
AUDCAD.f 65
NZDCAD.f 56
NZDUSD.f 41
AUDNZD.f 21
EURUSD.f 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF.f -4K
USDCAD.f -1.7K
AUDCAD.f 1.8K
NZDCAD.f 1.3K
NZDUSD.f 780
AUDNZD.f 788
EURUSD.f 955
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.34 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.50 USD

Do you want to boost your balance by 12x and consistently earn 12 times more than what's earned in this account? Write to us for more details.


Telegram @redbitfx22
İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AmplifyX12
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
7.6K
USD
11
0%
156
83%
84%
1.23
0.52
USD
4%
1:30
