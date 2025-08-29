SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD Apex EA
Paulo Marques

EURUSD Apex EA

Paulo Marques
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
55 (51.40%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (48.60%)
En iyi işlem:
12.44 EUR
En kötü işlem:
-9.28 EUR
Brüt kâr:
321.54 EUR (6 666 pips)
Brüt zarar:
-300.82 EUR (5 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (30.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30.69 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
26.13%
Maks. mevduat yükü:
27.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
53 (49.53%)
Satış işlemleri:
54 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 EUR
Ortalama kâr:
5.85 EUR
Ortalama zarar:
-5.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-27.64 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.64 EUR (5)
Aylık büyüme:
10.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.06 EUR
Maksimum:
76.14 EUR (25.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.99% (76.14 EUR)
Varlığa göre:
2.86% (7.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.44 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.64 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.88 × 585
Varchev-Real
1.33 × 3
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
Short Description: Automated EURUSD trading system with proven risk management. Real account verified performance.

Detailed Description:

What This Signal Offers:

  • Fully automated trading on EURUSD
  • Fixed risk per trade (3%)
  • Maximum 1 position at a time
  • No martingale, no grid, no averaging
  • All trades use stop loss and take profit
  • Clean entry and exit logic

Performance Characteristics:

  • Target: 10-20% monthly returns
  • Maximum historical drawdown: <10%
  • Average trade duration: 2-4 hours
  • Trades during liquid market hours only
  • 15-25 trades per month average

Risk Management:

  • Every trade has predetermined stop loss
  • Daily loss limits implemented
  • No weekend positions
  • Spread filter for quality entries
  • Conservative position sizing

Requirements for Copying:

  • Minimum balance: €200 (or equivalent)
  • Leverage: 1:30 minimum
  • Low spread broker recommended
  • VPS recommended for stability

Important Notice: This is a proprietary strategy developed through extensive research. Past performance does not guarantee future results. Only invest capital you can afford to lose.

Tags/Keywords:

EURUSD, H1, M5, Scalping, Low Risk, Fixed Risk, Price Action, Spike Reversal, Breakeven, Trailing Stop, Non-Martingale, Verified Real Account, ECN

İnceleme yok
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 18:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD Apex EA
Ayda 99 USD
10%
0
0
USD
221
EUR
6
100%
107
51%
26%
1.06
0.19
EUR
26%
1:100
