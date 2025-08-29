SinyallerBölümler
florian schramm

Gold German Trader

florian schramm
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
325 (79.26%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (20.73%)
En iyi işlem:
75.12 EUR
En kötü işlem:
-81.98 EUR
Brüt kâr:
739.47 EUR (47 560 pips)
Brüt zarar:
-841.43 EUR (46 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (45.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.82 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
52.74%
Maks. mevduat yükü:
105.94%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
248 (60.49%)
Satış işlemleri:
162 (39.51%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.25 EUR
Ortalama kâr:
2.28 EUR
Ortalama zarar:
-9.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.98 EUR (1)
Aylık büyüme:
-50.75%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
178.68 EUR
Maksimum:
318.77 EUR (93.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.10% (317.68 EUR)
Varlığa göre:
36.80% (62.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 394
EURUSD 8
AUDUSD 4
BTCUSD 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -220
EURUSD 90
AUDUSD 7
BTCUSD 0
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.8K
EURUSD 838
AUDUSD 802
BTCUSD -3.3K
USDCAD 447
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.12 EUR
En kötü işlem: -82 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 23
GOMarketsMU-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
2.18 × 4642
XM.COM-MT5
2.74 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 684
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.10 × 126
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
4.03 × 219
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
VantageInternational-Live 4
5.33 × 3
TASS-Live
5.50 × 32
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tradestone-Real
5.72 × 632
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.44 × 882
41 daha fazla...
Gold trading only

use max. 0.01 LOT each 200 €/$

İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 05:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
