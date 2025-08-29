- Büyüme
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
325 (79.26%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (20.73%)
En iyi işlem:
75.12 EUR
En kötü işlem:
-81.98 EUR
Brüt kâr:
739.47 EUR (47 560 pips)
Brüt zarar:
-841.43 EUR (46 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (45.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
76.82 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
52.74%
Maks. mevduat yükü:
105.94%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
248 (60.49%)
Satış işlemleri:
162 (39.51%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.25 EUR
Ortalama kâr:
2.28 EUR
Ortalama zarar:
-9.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.98 EUR (1)
Aylık büyüme:
-50.75%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
178.68 EUR
Maksimum:
318.77 EUR (93.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.10% (317.68 EUR)
Varlığa göre:
36.80% (62.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-220
|EURUSD
|90
|AUDUSD
|7
|BTCUSD
|0
|USDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|838
|AUDUSD
|802
|BTCUSD
|-3.3K
|USDCAD
|447
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.12 EUR
En kötü işlem: -82 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.56 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 23
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|2.18 × 4642
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.80 × 684
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 126
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|4.03 × 219
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
VantageInternational-Live 4
|5.33 × 3
|
TASS-Live
|5.50 × 32
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
Tradestone-Real
|5.72 × 632
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.44 × 882
Gold trading only
use max. 0.01 LOT each 200 €/$
İnceleme yok
