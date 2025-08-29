- Büyüme
İşlemler:
14 100
Kârla kapanan işlemler:
8 660 (61.41%)
Zararla kapanan işlemler:
5 440 (38.58%)
En iyi işlem:
452.00 USD
En kötü işlem:
-503.00 USD
Brüt kâr:
88 165.20 USD (2 134 431 pips)
Brüt zarar:
-67 196.64 USD (2 085 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (587.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 497.33 USD (34)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
6 935 (49.18%)
Satış işlemleri:
7 165 (50.82%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-12.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-2 847.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 847.65 USD (32)
Aylık büyüme:
4.96%
Yıllık tahmin:
60.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
987.11 USD
Maksimum:
2 847.65 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (2 847.65 USD)
Varlığa göre:
11.00% (2 785.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5130
|EURJPY
|3413
|CHFJPY
|3141
|CADJPY
|1099
|AUDJPY
|474
|NZDJPY
|436
|XAUUSD
|226
|EURUSD
|98
|.USOil
|41
|GBPUSD
|18
|.US500
|11
|EURCHF
|4
|.US100
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|btcusd
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|6.6K
|EURJPY
|4.8K
|CHFJPY
|3.9K
|CADJPY
|1.5K
|AUDJPY
|702
|NZDJPY
|664
|XAUUSD
|2K
|EURUSD
|1.8K
|.USOil
|-2.7K
|GBPUSD
|217
|.US500
|1.3K
|EURCHF
|-46
|.US100
|134
|USDJPY
|1
|EURAUD
|0
|EURGBP
|0
|GBPAUD
|15
|btcusd
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-76K
|EURJPY
|-29K
|CHFJPY
|-36K
|CADJPY
|-14K
|AUDJPY
|842
|NZDJPY
|-4.5K
|XAUUSD
|84K
|EURUSD
|12K
|.USOil
|-8.5K
|GBPUSD
|2.6K
|.US500
|84K
|EURCHF
|-391
|.US100
|13K
|USDJPY
|28
|EURAUD
|14
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|231
|btcusd
|23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +452.00 USD
En kötü işlem: -503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +587.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 847.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Demo
|0.00 × 5
|
AlpariUK-Pro
|0.00 × 6
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 24
|
mForex-REAL
|0.00 × 2
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 6
|
zebrafx-Live2
|0.00 × 3
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 11
|
Activtrades-3
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN-Live
|0.04 × 23
|
RoboForex-Pro
|0.09 × 43
|
ICMarkets-Live2
|0.15 × 39
|
OneTrade-Real
|0.16 × 239
|
PrimeXM-LiveUK
|0.27 × 11
|
RoboForex-ProCent
|0.31 × 85
|
Alpari-Standard1
|0.33 × 6
|
StoneMarkets-Live
|0.43 × 2275
|
JFD-Live
|0.48 × 649
|
NordGroupInv-Real3
|0.58 × 12
|
Alpari-ECN-New
|0.63 × 32
|
XM.COM-Real 2
|0.72 × 18
|
AM-Live
|0.86 × 22
|
IronFX-Real11
|0.88 × 66
|
TradeKings-Real
|1.12 × 50
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.30 × 200
|
ForexServer-Real
|2.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
419%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
32
0%
14 100
61%
100%
1.31
1.49
USD
USD
42%
1:100