Yang Zi Yi

JPY

Yang Zi Yi
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 419%
BlackwellGlobal-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 100
Kârla kapanan işlemler:
8 660 (61.41%)
Zararla kapanan işlemler:
5 440 (38.58%)
En iyi işlem:
452.00 USD
En kötü işlem:
-503.00 USD
Brüt kâr:
88 165.20 USD (2 134 431 pips)
Brüt zarar:
-67 196.64 USD (2 085 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (587.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 497.33 USD (34)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.36
Alış işlemleri:
6 935 (49.18%)
Satış işlemleri:
7 165 (50.82%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-12.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-2 847.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 847.65 USD (32)
Aylık büyüme:
4.96%
Yıllık tahmin:
60.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
987.11 USD
Maksimum:
2 847.65 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.51% (2 847.65 USD)
Varlığa göre:
11.00% (2 785.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 5130
EURJPY 3413
CHFJPY 3141
CADJPY 1099
AUDJPY 474
NZDJPY 436
XAUUSD 226
EURUSD 98
.USOil 41
GBPUSD 18
.US500 11
EURCHF 4
.US100 3
USDJPY 2
EURAUD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
btcusd 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 6.6K
EURJPY 4.8K
CHFJPY 3.9K
CADJPY 1.5K
AUDJPY 702
NZDJPY 664
XAUUSD 2K
EURUSD 1.8K
.USOil -2.7K
GBPUSD 217
.US500 1.3K
EURCHF -46
.US100 134
USDJPY 1
EURAUD 0
EURGBP 0
GBPAUD 15
btcusd 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -76K
EURJPY -29K
CHFJPY -36K
CADJPY -14K
AUDJPY 842
NZDJPY -4.5K
XAUUSD 84K
EURUSD 12K
.USOil -8.5K
GBPUSD 2.6K
.US500 84K
EURCHF -391
.US100 13K
USDJPY 28
EURAUD 14
EURGBP 5
GBPAUD 231
btcusd 23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +452.00 USD
En kötü işlem: -503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +587.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 847.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Demo
0.00 × 5
AlpariUK-Pro
0.00 × 6
ForexTrend-Trade7
0.00 × 24
mForex-REAL
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 6
zebrafx-Live2
0.00 × 3
Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 11
Activtrades-3
0.00 × 8
Alpari-ECN-Live
0.04 × 23
RoboForex-Pro
0.09 × 43
ICMarkets-Live2
0.15 × 39
OneTrade-Real
0.16 × 239
PrimeXM-LiveUK
0.27 × 11
RoboForex-ProCent
0.31 × 85
Alpari-Standard1
0.33 × 6
StoneMarkets-Live
0.43 × 2275
JFD-Live
0.48 × 649
NordGroupInv-Real3
0.58 × 12
Alpari-ECN-New
0.63 × 32
XM.COM-Real 2
0.72 × 18
AM-Live
0.86 × 22
IronFX-Real11
0.88 × 66
TradeKings-Real
1.12 × 50
FXDD-MT4 Live Server
1.30 × 200
ForexServer-Real
2.00 × 2
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
