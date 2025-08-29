- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
31.33 USD
En kötü işlem:
-37.43 USD
Brüt kâr:
181.21 USD (17 969 pips)
Brüt zarar:
-67.40 USD (6 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (71.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.85 USD (5)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
18.02%
Maks. mevduat yükü:
5.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
6 (35.29%)
Satış işlemleri:
11 (64.71%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
6.69 USD
Ortalama kâr:
12.94 USD
Ortalama zarar:
-22.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.43 USD (1)
Aylık büyüme:
42.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.22 USD
Maksimum:
41.29 USD (23.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.34% (41.29 USD)
Varlığa göre:
10.59% (19.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +31.33 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading without martingale/grid/averaging
All trades have SL/TP
Rare trading 2-5 transactions per month
Expected return 10-15 %/month
İnceleme yok
