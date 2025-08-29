SinyallerBölümler
Zafar Bekchanov

Fair Trade

Zafar Bekchanov
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
31.33 USD
En kötü işlem:
-37.43 USD
Brüt kâr:
181.21 USD (17 969 pips)
Brüt zarar:
-67.40 USD (6 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (71.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.85 USD (5)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
18.02%
Maks. mevduat yükü:
5.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
6 (35.29%)
Satış işlemleri:
11 (64.71%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
6.69 USD
Ortalama kâr:
12.94 USD
Ortalama zarar:
-22.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.43 USD (1)
Aylık büyüme:
42.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.22 USD
Maksimum:
41.29 USD (23.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.34% (41.29 USD)
Varlığa göre:
10.59% (19.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.33 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
2.89 × 3062
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
Trading without martingale/grid/averaging

All trades have SL/TP 

Rare trading 2-5 transactions per month

Expected return 10-15 %/month









İnceleme yok
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 16:12
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.29 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
