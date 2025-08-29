SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Galle
Richard Bergmann

Galle

Richard Bergmann
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
163 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (31.80%)
En iyi işlem:
33.85 EUR
En kötü işlem:
-187.68 EUR
Brüt kâr:
1 140.39 EUR (15 805 pips)
Brüt zarar:
-718.42 EUR (7 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (72.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.57 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
11.62%
Maks. mevduat yükü:
15.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
98 (41.00%)
Satış işlemleri:
141 (59.00%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.77 EUR
Ortalama kâr:
7.00 EUR
Ortalama zarar:
-9.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-94.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-314.60 EUR (3)
Aylık büyüme:
-2.60%
Yıllık tahmin:
-31.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.29 EUR
Maksimum:
315.46 EUR (23.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (316.33 EUR)
Varlığa göre:
21.87% (137.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 481
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.85 EUR
En kötü işlem: -188 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +72.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -94.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 1398
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Fully automated trading expert for EurUsd

No Martingale, No Grid, No other danger strategies

Every Trade with SL

No Broker sensitive

İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.59% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Galle
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
582
EUR
33
100%
239
68%
12%
1.58
1.77
EUR
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.