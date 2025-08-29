- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
203 (55.76%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (44.23%)
En iyi işlem:
1 233.68 USD
En kötü işlem:
-565.80 USD
Brüt kâr:
6 762.25 USD (6 400 691 pips)
Brüt zarar:
-5 712.51 USD (165 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (432.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 233.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
51.01%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
200 (54.95%)
Satış işlemleri:
164 (45.05%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
33.31 USD
Ortalama zarar:
-35.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-176.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 290.18 USD (4)
Aylık büyüme:
17.60%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 062.44 USD
Maksimum:
1 695.42 USD (29.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.34% (1 207.54 USD)
Varlığa göre:
11.54% (462.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|326
|EURUSD.r
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|1.2K
|EURUSD.r
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|-32K
|EURUSD.r
|-54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 233.68 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +432.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mathbot Logic 90% algo
İnceleme yok
