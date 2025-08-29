SinyallerBölümler
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer Pro

Bakytzhan Aigelov
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
18 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
En iyi işlem:
53.23 USD
En kötü işlem:
-34.25 USD
Brüt kâr:
369.14 USD (10 906 pips)
Brüt zarar:
-304.54 USD (14 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (80.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.72 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
33.57%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
20.51 USD
Ortalama zarar:
-15.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.93 USD (3)
Aylık büyüme:
10.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.44 USD
Maksimum:
102.14 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.10% (101.99 USD)
Varlığa göre:
3.99% (38.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 29
XAUUSD+ 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 132
XAUUSD+ -67
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 2.6K
XAUUSD+ -6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.23 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.26 11:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
