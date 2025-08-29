SinyallerBölümler
Ke Liang Ren

US SXSFX

Ke Liang Ren
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
300 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
530
Kârla kapanan işlemler:
425 (80.18%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (19.81%)
En iyi işlem:
75.25 USD
En kötü işlem:
-125.50 USD
Brüt kâr:
3 237.21 USD (3 107 387 pips)
Brüt zarar:
-2 317.20 USD (4 037 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (367.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
367.25 USD (49)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.74%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
304 (57.36%)
Satış işlemleri:
226 (42.64%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-22.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-100.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.87 USD (4)
Aylık büyüme:
30.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.36 USD
Maksimum:
256.14 USD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (256.14 USD)
Varlığa göre:
24.76% (777.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 221
SPX500U5 55
GER40U5 43
NDAQ100U5 36
SPX500Z5 32
NDAQ100 24
GER40Z5 19
ETHEREUM 17
NDAQ100Z5 17
EURUSD 16
BITCOIN 15
US30Z5 13
US30U5 8
US30 7
GOLDZ5 3
SPX500 2
SILVER 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -368
SPX500U5 198
GER40U5 468
NDAQ100U5 164
SPX500Z5 305
NDAQ100 -120
GER40Z5 295
ETHEREUM -37
NDAQ100Z5 144
EURUSD -115
BITCOIN -38
US30Z5 125
US30U5 -20
US30 -91
GOLDZ5 6
SPX500 8
SILVER -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -5.5K
SPX500U5 21K
GER40U5 15K
NDAQ100U5 70K
SPX500Z5 48K
NDAQ100 -45K
GER40Z5 10K
ETHEREUM 6.2K
NDAQ100Z5 72K
EURUSD -1K
BITCOIN -1.1M
US30Z5 8.2K
US30U5 -1.6K
US30 -4.3K
GOLDZ5 469
SPX500 303
SILVER -50
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.25 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +367.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets-MT5-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.01 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
