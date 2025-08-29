SinyallerBölümler
Luca Fabian Foitzik

XAUUSD Capital Growth

Luca Fabian Foitzik
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
29 (85.29%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (14.71%)
En iyi işlem:
10.62 USD
En kötü işlem:
-43.38 USD
Brüt kâr:
90.62 USD (6 229 pips)
Brüt zarar:
-131.56 USD (7 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (32.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.00 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
5.07%
Maks. mevduat yükü:
188.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
24 (70.59%)
Satış işlemleri:
10 (29.41%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.20 USD
Ortalama kâr:
3.12 USD
Ortalama zarar:
-26.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-43.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.38 USD (1)
Aylık büyüme:
-51.58%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.11 USD
Maksimum:
72.06 USD (118.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.89% (72.02 USD)
Varlığa göre:
33.98% (20.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
⚙️ Teknik Özellikler:

  • Kısa vadeli piyasa hareketlerine dayalı hassas giriş ve çıkışlar

  • Ortalama işlem süresi: işlem başına 10 dakika – 6 saat

  • Günde maksimum 3 işlem

  • Martingale veya grid yok – her pozisyon bağımsızdır

  • Risk ve pozisyon büyüklüğünü sıkı kontrol eden otomatik strateji

📊 Strateji Özeti:

  • XAUUSD (altın) odaklı yüksek verimlilik

  • Başlangıçtan bu yana %90+ kazanma oranı

  • Mevcut aylık büyüme yaklaşık %10, hedef %10–30 (winrate korunarak)

  • Her işlem için net SL/TP mantığı

💰 Önerilen Koşullar:

  • Sermaye: en az 500 USD (en iyi sonuçlar için)

  • Kaldıraç: 1:500 tavsiye edilir

⚠️ Risk Uyarısı:
Finansal piyasalar; yüksek oynaklık, slippage, teknik hatalar ve beklenmedik olaylar gibi riskler içerir.
Bu sinyalin kopyalanması tamamen yatırımcının kendi sorumluluğundadır.


İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 12:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.29 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
