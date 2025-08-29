- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
⚙️ Teknik Özellikler:
-
Kısa vadeli piyasa hareketlerine dayalı hassas giriş ve çıkışlar
-
Ortalama işlem süresi: işlem başına 10 dakika – 6 saat
-
Günde maksimum 3 işlem
-
Martingale veya grid yok – her pozisyon bağımsızdır
-
Risk ve pozisyon büyüklüğünü sıkı kontrol eden otomatik strateji
📊 Strateji Özeti:
-
XAUUSD (altın) odaklı yüksek verimlilik
-
Başlangıçtan bu yana %90+ kazanma oranı
-
Mevcut aylık büyüme yaklaşık %10, hedef %10–30 (winrate korunarak)
-
Her işlem için net SL/TP mantığı
💰 Önerilen Koşullar:
-
Sermaye: en az 500 USD (en iyi sonuçlar için)
-
Kaldıraç: 1:500 tavsiye edilir
⚠️ Risk Uyarısı:
Finansal piyasalar; yüksek oynaklık, slippage, teknik hatalar ve beklenmedik olaylar gibi riskler içerir.
Bu sinyalin kopyalanması tamamen yatırımcının kendi sorumluluğundadır.
USD
USD
USD