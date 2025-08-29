- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
6.78 USD
En kötü işlem:
-0.95 USD
Brüt kâr:
45.04 USD (2 316 pips)
Brüt zarar:
-3.60 USD (105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (18.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.81 USD (9)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
23.79%
Maks. mevduat yükü:
70.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
20.72
Alış işlemleri:
34 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
12.51
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (4)
Aylık büyüme:
22.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
2.00 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (1.96 USD)
Varlığa göre:
11.43% (13.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CRCL
|17
|NVO
|4
|INTC
|3
|GEMI
|3
|ETHE
|2
|SQQQ
|1
|SOXL
|1
|INTW
|1
|SMCI
|1
|INHD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CRCL
|20
|NVO
|10
|INTC
|0
|GEMI
|9
|ETHE
|0
|SQQQ
|0
|SOXL
|0
|INTW
|0
|SMCI
|1
|INHD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CRCL
|1.7K
|NVO
|161
|INTC
|4
|GEMI
|329
|ETHE
|-14
|SQQQ
|13
|SOXL
|4
|INTW
|4
|SMCI
|10
|INHD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.78 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD
Strategy for a high-risk profile in U.S.-listed equities.
You must have an account enabled for this type of financial asset. This structure uses a leverage of 1:5 to provide dynamism to each trade in most roundtrips, while rapidly limiting losses.
Eligible Assets:
-
Small, Mid and High-Cap Stocks
-
Leveraged Bull and Bear ETFs
-
Crypto ETFs
-
Thematic ETFs
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
165
USD
USD
6
0%
34
82%
24%
12.51
1.22
USD
USD
11%
1:5