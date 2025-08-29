SinyallerBölümler
Marco Castrillon

USstocksModerateLTportfolio

Marco Castrillon
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Tradeview-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
57 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.18%)
En iyi işlem:
172.14 USD
En kötü işlem:
-29.16 USD
Brüt kâr:
975.60 USD (30 506 pips)
Brüt zarar:
-70.39 USD (2 813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (846.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
846.47 USD (36)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
86.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
24 gün
Düzelme faktörü:
14.85
Alış işlemleri:
67 (98.53%)
Satış işlemleri:
1 (1.47%)
Kâr faktörü:
13.86
Beklenen getiri:
13.31 USD
Ortalama kâr:
17.12 USD
Ortalama zarar:
-6.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.42 USD (3)
Aylık büyüme:
0.72%
Yıllık tahmin:
8.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.96 USD (1.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.61% (54.42 USD)
Varlığa göre:
0.85% (75.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CRCL 13
IYH 3
QQQM 3
TSLT 3
AGG 3
TSM 2
NVDA 2
AAPL 2
ARKK 2
FTEC 2
RING 2
SPY 2
IAU 2
NVO 2
LQD 2
SHY 2
TTD 2
IEUR 1
AAPX 1
TSLA 1
VIG 1
XLI 1
FXI 1
SPYI 1
EWJ 1
EWW 1
HDV 1
EMB 1
EWZ 1
ETHE 1
XLF 1
SCHD 1
QQQ 1
AMZN 1
BITB 1
DEM 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CRCL 257
IYH 10
QQQM 85
TSLT 75
AGG -2
TSM 27
NVDA 70
AAPL 33
ARKK 60
FTEC 43
RING 49
SPY 10
IAU 22
NVO 10
LQD 1
SHY 0
TTD -49
IEUR 6
AAPX 39
TSLA 28
VIG 31
XLI 23
FXI 21
SPYI 12
EWJ 9
EWW 7
HDV 10
EMB 4
EWZ 5
ETHE 1
XLF 1
SCHD 10
QQQ -2
AMZN 5
BITB -6
DEM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CRCL 2.7K
IYH 188
QQQM 3.1K
TSLT 190
AGG -66
TSM 2.1K
NVDA 3.2K
AAPL 2.4K
ARKK 2.5K
FTEC 3.7K
RING 1.2K
SPY 879
IAU 723
NVO 196
LQD 59
SHY 16
TTD -1.9K
IEUR 297
AAPX 90
TSLA 2.8K
VIG 771
XLI 769
FXI 305
SPYI 149
EWJ 122
EWW 328
HDV 490
EMB 211
EWZ 77
ETHE 16
XLF 74
SCHD 111
QQQ -25
AMZN 240
BITB -290
DEM 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.14 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +846.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.75 USD

Strategy for a moderate-risk portfolio in U.S.-listed equities.

You must have an account enabled for this type of financial asset. This structure is designed using criteria based on Harry Markowitz's modern portfolio theory, asset allocation, and rebalancing according to fundamental context. Diversification is a key component of this signal, also using AI for consistent results.


İnceleme yok
2025.09.25 16:48
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.67% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 17:26
Share of trading days is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 03:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 13.27% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
