Livio Alves

Facilise

Livio Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
846 (77.97%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (22.03%)
En iyi işlem:
32.79 USD
En kötü işlem:
-38.44 USD
Brüt kâr:
2 170.15 USD (1 068 425 pips)
Brüt zarar:
-815.79 USD (1 125 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (47.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.54 USD (41)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
40.81%
Maks. mevduat yükü:
100.45%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
175
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
753 (69.40%)
Satış işlemleri:
332 (30.60%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-148.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.24 USD (29)
Aylık büyüme:
909.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.25 USD
Maksimum:
150.49 USD (17.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.86% (149.08 USD)
Varlığa göre:
44.84% (202.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 557
NAS100 161
DJ30 123
HK50 69
GER40 39
EURUSD+ 30
BTCUSD 25
GBPUSD+ 23
USDJPY+ 21
ETHUSD 19
UK100 10
AUDCAD+ 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 476
NAS100 367
DJ30 422
HK50 36
GER40 101
EURUSD+ 19
BTCUSD -69
GBPUSD+ -38
USDJPY+ 42
ETHUSD -12
UK100 -12
AUDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 34K
NAS100 196K
DJ30 312K
HK50 819
GER40 63K
EURUSD+ 695
BTCUSD -637K
GBPUSD+ -950
USDJPY+ 867
ETHUSD -20K
UK100 -8.5K
AUDCAD+ 1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.79 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +47.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Goal: Replace a Full-Time Salary in a year.

🎯 Signal Objective

This trading signal is designed with a clear and realistic ambition:

➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions.

⚙️ Trading Philosophy

📊 Focus on steady capital growth over time

📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode)

✅ Market-adaptive and updated strategy

💼 Who is this signal for?

✔️ Anyone seeking a passive income stream

✔️ Investors aiming for financial independence next year

✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation


Things to keep in mind:


- Consult the following link to know of how signal copy function: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- Minimum deposit: 200 USD or equivalent.

- Account with minimum 1:500 leverage.

- Reliable server connection (24/7) and broker. I recommend the same broker that I'm using to archive good performance: Vantage Markets

- Please re-read the tutorial in the link above carefully before subscribing to the signal. Almost all the questions I receive are explained there. I will not answer things that are explicitly explained in the mql5 tutorial.

Note:

Once you have subscribed to the signal, you can check signal floating profit/loss and its open positions almost in real time here. Orders are not opened all the time, only when market conditions are suitable to make a good profit. This avoids being exposed to the vicissitudes of the market. Analyze the trading history to get an idea of the number of positions that can be opened in a month. Often, less is more on long term.

Symbols that are trading on this account: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, EURUSD, UK100, GER40, HK50 and NAS100.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

İnceleme yok
2025.10.01 09:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Facilise
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
1.3K
USD
5
100%
1 085
77%
41%
2.66
1.25
USD
45%
1:500
