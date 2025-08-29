- Büyüme
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
59 (96.72%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.28%)
En iyi işlem:
81.51 USD
En kötü işlem:
-5.88 USD
Brüt kâr:
714.82 USD (64 071 pips)
Brüt zarar:
-7.28 USD (728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (567.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
567.20 USD (43)
Sharpe oranı:
1.13
Alım-satım etkinliği:
59.73%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
120.33
Alış işlemleri:
61 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
98.19
Beklenen getiri:
11.60 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.88 USD (1)
Aylık büyüme:
170.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.88 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (5.88 USD)
Varlığa göre:
18.21% (117.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|708
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|63K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.51 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +567.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
174%
1
54
USD
USD
643
USD
USD
5
0%
61
96%
60%
98.18
11.60
USD
USD
18%
1:500