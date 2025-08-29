SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Phan Quang Thanh
Quang Thanh Phan

Phan Quang Thanh

Quang Thanh Phan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 180%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
124 (82.11%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (17.88%)
En iyi işlem:
200.56 USD
En kötü işlem:
-107.06 USD
Brüt kâr:
1 566.09 USD (357 285 pips)
Brüt zarar:
-608.90 USD (184 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (118.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.49 USD (18)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.32%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
26 (17.22%)
Satış işlemleri:
125 (82.78%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
6.34 USD
Ortalama kâr:
12.63 USD
Ortalama zarar:
-22.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.57 USD (4)
Aylık büyüme:
107.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.58 USD
Maksimum:
340.05 USD (33.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.64% (340.05 USD)
Varlığa göre:
32.99% (256.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 67
EURCHF 12
NZDUSD 10
NZDJPY 8
AUDUSD 6
USDCAD 6
AUDCHF 6
NZDCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
EURAUD 5
BTCUSD 4
GBPAUD 3
GBPUSD 2
EURGBP 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 634
EURCHF 138
NZDUSD -37
NZDJPY 24
AUDUSD -5
USDCAD 53
AUDCHF 27
NZDCAD 19
USDJPY 27
AUDCAD 7
EURAUD 18
BTCUSD 7
GBPAUD 7
GBPUSD 7
EURGBP 3
GBPNZD 2
CADCHF 6
EURUSD 6
USDCHF 5
EURCAD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 139K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.8K
NZDJPY 1.6K
AUDUSD -333
USDCAD 2.8K
AUDCHF 1.4K
NZDCAD 1.7K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 625
EURAUD 2.7K
BTCUSD 13K
GBPAUD 1.1K
GBPUSD 498
EURGBP 243
GBPNZD 260
CADCHF 490
EURUSD 648
USDCHF 419
EURCAD 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.56 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +118.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:200
2025.09.01 01:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 00:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Phan Quang Thanh
Ayda 30 USD
180%
0
0
USD
1.2K
USD
8
0%
151
82%
100%
2.57
6.34
USD
38%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.