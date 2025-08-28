SinyallerBölümler
Yosuke Maruyama

Futaenokiwami

Yosuke Maruyama
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 467%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
589
Kârla kapanan işlemler:
318 (53.98%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (46.01%)
En iyi işlem:
14 901.00 JPY
En kötü işlem:
-17 195.00 JPY
Brüt kâr:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Brüt zarar:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6 688.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
35 095.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
68.86%
Maks. mevduat yükü:
92.30%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
399 (67.74%)
Satış işlemleri:
190 (32.26%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
107.31 JPY
Ortalama kâr:
1 151.22 JPY
Ortalama zarar:
-1 117.65 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21 278.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-23 696.00 JPY (10)
Aylık büyüme:
53.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 677.00 JPY
Maksimum:
38 653.00 JPY (38.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.96% (27 396.00 JPY)
Varlığa göre:
70.58% (18 037.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100Cash 184
JP225Cash 143
GOLD# 141
USDJPY# 47
GER40Cash 28
EURUSD# 15
GBPJPY# 14
GBPUSD# 10
US2000Cash 6
BTCUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100Cash 402
JP225Cash 476
GOLD# -211
USDJPY# 10
GER40Cash -64
EURUSD# 31
GBPJPY# 2
GBPUSD# -68
US2000Cash -4
BTCUSD# -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100Cash 259K
JP225Cash 2.8K
GOLD# -14K
USDJPY# 955
GER40Cash -1.9K
EURUSD# 709
GBPJPY# -103
GBPUSD# -2K
US2000Cash 1.2K
BTCUSD# -159K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 901.00 JPY
En kötü işlem: -17 195 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6 688.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -21 278.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。

すべて裁量です。EA使いません。

20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。





İnceleme yok
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Futaenokiwami
Ayda 30 USD
467%
0
0
USD
35K
JPY
7
0%
589
53%
69%
1.20
107.31
JPY
71%
1:500
