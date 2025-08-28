- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
589
Kârla kapanan işlemler:
318 (53.98%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (46.01%)
En iyi işlem:
14 901.00 JPY
En kötü işlem:
-17 195.00 JPY
Brüt kâr:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Brüt zarar:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6 688.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
35 095.00 JPY (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
68.86%
Maks. mevduat yükü:
92.30%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
399 (67.74%)
Satış işlemleri:
190 (32.26%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
107.31 JPY
Ortalama kâr:
1 151.22 JPY
Ortalama zarar:
-1 117.65 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21 278.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-23 696.00 JPY (10)
Aylık büyüme:
53.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 677.00 JPY
Maksimum:
38 653.00 JPY (38.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.96% (27 396.00 JPY)
Varlığa göre:
70.58% (18 037.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100Cash
|184
|JP225Cash
|143
|GOLD#
|141
|USDJPY#
|47
|GER40Cash
|28
|EURUSD#
|15
|GBPJPY#
|14
|GBPUSD#
|10
|US2000Cash
|6
|BTCUSD#
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100Cash
|402
|JP225Cash
|476
|GOLD#
|-211
|USDJPY#
|10
|GER40Cash
|-64
|EURUSD#
|31
|GBPJPY#
|2
|GBPUSD#
|-68
|US2000Cash
|-4
|BTCUSD#
|-20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100Cash
|259K
|JP225Cash
|2.8K
|GOLD#
|-14K
|USDJPY#
|955
|GER40Cash
|-1.9K
|EURUSD#
|709
|GBPJPY#
|-103
|GBPUSD#
|-2K
|US2000Cash
|1.2K
|BTCUSD#
|-159K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 901.00 JPY
En kötü işlem: -17 195 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6 688.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -21 278.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。
すべて裁量です。EA使いません。
20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
467%
0
0
USD
USD
35K
JPY
JPY
7
0%
589
53%
69%
1.20
107.31
JPY
JPY
71%
1:500