- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
En iyi işlem:
8.80 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
51.70 USD (28 836 pips)
Brüt zarar:
-65.47 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.00 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
52.54%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.55 USD
Ortalama kâr:
5.74 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.29 USD (3)
Aylık büyüme:
22.50%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.77 USD
Maksimum:
33.77 USD (16.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.43% (33.77 USD)
Varlığa göre:
10.35% (6.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-4
|XAUUSD
|-29
|BTCUSD
|20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-596
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.80 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
Exness-MT5Real8
|0.35 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 136
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
Tickmill-Live
|4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
|4.60 × 5
Exness-MT5Real15
|5.58 × 402
Coinexx-Live
|13.57 × 21
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
Exness-MT5Real6
|22.09 × 326
Exness-MT5Real
|24.60 × 127
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
5
56%
25
36%
3%
0.78
-0.55
USD
USD
18%
1:500