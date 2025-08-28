SinyallerBölümler
Krismunandar

King trade Pro

Krismunandar
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
9 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (64.00%)
En iyi işlem:
8.80 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
51.70 USD (28 836 pips)
Brüt zarar:
-65.47 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.00 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
52.54%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.55 USD
Ortalama kâr:
5.74 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.29 USD (3)
Aylık büyüme:
22.50%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.77 USD
Maksimum:
33.77 USD (16.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.43% (33.77 USD)
Varlığa göre:
10.35% (6.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 12
XAUUSD 9
BTCUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -4
XAUUSD -29
BTCUSD 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -596
XAUUSD -18K
BTCUSD 20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.80 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.35 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 136
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.60 × 5
Exness-MT5Real15
5.58 × 402
Coinexx-Live
13.57 × 21
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real6
22.09 × 326
Exness-MT5Real
24.60 × 127
İnceleme yok
2025.09.27 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 22:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.28 22:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 22:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
