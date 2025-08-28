SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Realist
Yuri Papshev

Realist

Yuri Papshev
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
50 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 029
Kârla kapanan işlemler:
645 (62.68%)
Zararla kapanan işlemler:
384 (37.32%)
En iyi işlem:
84.00 UST
En kötü işlem:
-44.98 UST
Brüt kâr:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Brüt zarar:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (540.93 UST)
Maksimum ardışık kâr:
540.93 UST (41)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
75.62%
Maks. mevduat yükü:
52.29%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
269
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
20.49
Alış işlemleri:
866 (84.16%)
Satış işlemleri:
163 (15.84%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
3.40 UST
Ortalama kâr:
8.18 UST
Ortalama zarar:
-4.63 UST
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-165.11 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-165.11 UST (26)
Aylık büyüme:
376.92%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.49 UST
Maksimum:
170.63 UST (6.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.58% (117.51 UST)
Varlığa göre:
43.80% (252.87 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 358
DJ30 218
XAGUSD 130
NAS100 89
USDJPY+ 69
GBPUSD+ 66
AUDUSD+ 21
USDCAD+ 18
EURUSD+ 17
SP500 12
EURGBP+ 10
AUDJPY+ 8
NZDUSD+ 6
GBPAUD+ 4
EURJPY+ 2
GBPJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.4K
DJ30 734
XAGUSD 851
NAS100 353
USDJPY+ 113
GBPUSD+ 46
AUDUSD+ 13
USDCAD+ 8
EURUSD+ -22
SP500 -7
EURGBP+ -14
AUDJPY+ 28
NZDUSD+ 4
GBPAUD+ 14
EURJPY+ 3
GBPJPY+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 127K
DJ30 810K
XAGUSD 16K
NAS100 405K
USDJPY+ 14K
GBPUSD+ 2.9K
AUDUSD+ 1.5K
USDCAD+ 918
EURUSD+ -829
SP500 934
EURGBP+ -372
AUDJPY+ 1.4K
NZDUSD+ 223
GBPAUD+ 759
EURJPY+ 251
GBPJPY+ 156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.00 UST
En kötü işlem: -45 UST
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +540.93 UST
Maksimum ardışık zarar: -165.11 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
15.51 × 39
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.


2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 23:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Share of trading days is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 10:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 09:02
Share of trading days is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Realist
50 USD
14%
0
0
USD
4.1K
UST
5
39%
1 029
62%
76%
2.96
3.40
UST
44%
1:500
Kopyala

