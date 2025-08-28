- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 029
Kârla kapanan işlemler:
645 (62.68%)
Zararla kapanan işlemler:
384 (37.32%)
En iyi işlem:
84.00 UST
En kötü işlem:
-44.98 UST
Brüt kâr:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Brüt zarar:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (540.93 UST)
Maksimum ardışık kâr:
540.93 UST (41)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
75.62%
Maks. mevduat yükü:
52.29%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
269
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
20.49
Alış işlemleri:
866 (84.16%)
Satış işlemleri:
163 (15.84%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
3.40 UST
Ortalama kâr:
8.18 UST
Ortalama zarar:
-4.63 UST
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-165.11 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-165.11 UST (26)
Aylık büyüme:
376.92%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.49 UST
Maksimum:
170.63 UST (6.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.58% (117.51 UST)
Varlığa göre:
43.80% (252.87 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|358
|DJ30
|218
|XAGUSD
|130
|NAS100
|89
|USDJPY+
|69
|GBPUSD+
|66
|AUDUSD+
|21
|USDCAD+
|18
|EURUSD+
|17
|SP500
|12
|EURGBP+
|10
|AUDJPY+
|8
|NZDUSD+
|6
|GBPAUD+
|4
|EURJPY+
|2
|GBPJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|DJ30
|734
|XAGUSD
|851
|NAS100
|353
|USDJPY+
|113
|GBPUSD+
|46
|AUDUSD+
|13
|USDCAD+
|8
|EURUSD+
|-22
|SP500
|-7
|EURGBP+
|-14
|AUDJPY+
|28
|NZDUSD+
|4
|GBPAUD+
|14
|EURJPY+
|3
|GBPJPY+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|127K
|DJ30
|810K
|XAGUSD
|16K
|NAS100
|405K
|USDJPY+
|14K
|GBPUSD+
|2.9K
|AUDUSD+
|1.5K
|USDCAD+
|918
|EURUSD+
|-829
|SP500
|934
|EURGBP+
|-372
|AUDJPY+
|1.4K
|NZDUSD+
|223
|GBPAUD+
|759
|EURJPY+
|251
|GBPJPY+
|156
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.00 UST
En kötü işlem: -45 UST
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +540.93 UST
Maksimum ardışık zarar: -165.11 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
14%
0
0
USD
USD
4.1K
UST
UST
5
39%
1 029
62%
76%
2.96
3.40
UST
UST
44%
1:500