Hoai Son Nguyen

The Guardian Fund

Hoai Son Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
113 (61.74%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (38.25%)
En iyi işlem:
33.28 USD
En kötü işlem:
-128.16 USD
Brüt kâr:
646.93 USD (61 491 pips)
Brüt zarar:
-630.87 USD (23 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (68.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.42 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
107 (58.47%)
Satış işlemleri:
76 (41.53%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-442.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-442.74 USD (18)
Aylık büyüme:
-4.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.26 USD
Maksimum:
442.74 USD (8.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.10% (442.74 USD)
Varlığa göre:
9.22% (446.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 20
EURUSD 14
EURNZD 14
GBPUSD 14
EURGBP 11
US500 11
EURJPY 9
NZDUSD 8
NZDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
GBPCHF 6
USDCAD 5
EURAUD 5
AUDNZD 5
NZDCHF 4
AAPL 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDCHF 2
XAUUSD 2
MA 2
DXY 2
EURCHF 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
V 1
PG 1
KO 1
JPM 1
WMT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD -124
EURUSD -11
EURNZD -154
GBPUSD 131
EURGBP 27
US500 76
EURJPY 9
NZDUSD 0
NZDCAD -44
EURCAD 22
AUDUSD 16
GBPCHF 14
USDCAD -10
EURAUD 29
AUDNZD 2
NZDCHF 0
AAPL 18
AUDJPY 3
GBPJPY 5
CADCHF 2
USDCHF 6
NZDJPY 5
GBPCAD 10
AUDCHF 3
XAUUSD -2
MA -7
DXY -2
EURCHF 6
GBPNZD 2
AUDCAD -4
V -4
PG -1
KO -1
JPM -3
WMT -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -671
EURUSD 961
EURNZD -2.2K
GBPUSD 5.4K
EURGBP 1.4K
US500 25K
EURJPY 1.4K
NZDUSD -210
NZDCAD -2
EURCAD -597
AUDUSD 946
GBPCHF 1.1K
USDCAD -376
EURAUD 2.6K
AUDNZD 143
NZDCHF 20
AAPL 1.8K
AUDJPY 582
GBPJPY 678
CADCHF -92
USDCHF 522
NZDJPY 703
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 264
XAUUSD -1.8K
MA -646
DXY -165
EURCHF 494
GBPNZD 408
AUDCAD -104
V -359
PG -70
KO -79
JPM -295
WMT -335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.28 USD
En kötü işlem: -128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +68.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -442.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


İnceleme yok
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.03 11:31
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
