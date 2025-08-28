SinyallerBölümler
Slawomir Skonieczny

StableBoost FX

Slawomir Skonieczny
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 106%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
47 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.03 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
211.99 EUR (14 166 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
47 (211.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
211.99 EUR (47)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
98.79%
Maks. mevduat yükü:
26.01%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
24 (51.06%)
Satış işlemleri:
23 (48.94%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.51 EUR
Ortalama kâr:
4.51 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
103.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
34.90% (113.61 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 13
EURAUD 7
EURJPY 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
USDCHF 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 58
EURAUD 31
EURJPY 25
CADJPY 25
AUDCAD 16
USDCHF 33
AUDUSD 18
NZDUSD 15
GBPUSD 15
EURUSD 3
EURCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4K
EURAUD 2.1K
EURJPY 1.7K
CADJPY 1.6K
AUDCAD 1.3K
USDCHF 835
AUDUSD 897
NZDUSD 535
GBPUSD 546
EURUSD 351
EURCAD 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.03 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +211.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.38 × 13
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Exness-Real
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.51 × 309
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.89 × 4350
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.19 × 95
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.32 × 85
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
2025.09.28 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
StableBoost FX
Ayda 30 USD
106%
0
0
USD
412
EUR
5
100%
47
100%
99%
n/a
4.51
EUR
35%
1:300
Kopyala

