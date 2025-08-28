- Büyüme
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
47 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.03 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
211.99 EUR (14 166 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
47 (211.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
211.99 EUR (47)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
98.79%
Maks. mevduat yükü:
26.01%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
24 (51.06%)
Satış işlemleri:
23 (48.94%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.51 EUR
Ortalama kâr:
4.51 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
103.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
34.90% (113.61 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURAUD
|7
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|58
|EURAUD
|31
|EURJPY
|25
|CADJPY
|25
|AUDCAD
|16
|USDCHF
|33
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4K
|EURAUD
|2.1K
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|1.6K
|AUDCAD
|1.3K
|USDCHF
|835
|AUDUSD
|897
|NZDUSD
|535
|GBPUSD
|546
|EURUSD
|351
|EURCAD
|353
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.03 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +211.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.51 × 309
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4350
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.19 × 95
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.32 × 85
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
106%
0
0
USD
USD
412
EUR
EUR
5
100%
47
100%
99%
n/a
4.51
EUR
EUR
35%
1:300