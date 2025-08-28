- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
56 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (24.32%)
En iyi işlem:
3 580.40 USD
En kötü işlem:
-193.75 USD
Brüt kâr:
9 309.72 USD (18 958 pips)
Brüt zarar:
-1 942.85 USD (6 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5 983.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 983.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.76%
Maks. mevduat yükü:
23.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
15.06
Alış işlemleri:
57 (77.03%)
Satış işlemleri:
17 (22.97%)
Kâr faktörü:
4.79
Beklenen getiri:
99.55 USD
Ortalama kâr:
166.25 USD
Ortalama zarar:
-107.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-474.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-474.01 USD (4)
Aylık büyüme:
24.63%
Yıllık tahmin:
298.85%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.90 USD
Maksimum:
489.01 USD (3.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.28% (488.61 USD)
Varlığa göre:
7.10% (520.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|22
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|BRN
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|XAUEUR
|2
|EURJPY
|2
|CAC40
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|6.3K
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|-318
|XAGUSD
|117
|BRN
|183
|USDCAD
|95
|AUDUSD
|-316
|XAUEUR
|-1
|EURJPY
|-152
|CAC40
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|4.5K
|USDJPY
|-387
|GBPUSD
|-918
|XAGUSD
|224
|BRN
|229
|USDCAD
|48
|AUDUSD
|-402
|XAUEUR
|-16
|EURJPY
|-279
|CAC40
|-11
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 580.40 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5 983.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -474.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandCapital-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
