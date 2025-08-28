SinyallerBölümler
Yury Orlov

HTTP EA

Yury Orlov
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
1 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 172%
GrandCapital-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
56 (75.67%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (24.32%)
En iyi işlem:
3 580.40 USD
En kötü işlem:
-193.75 USD
Brüt kâr:
9 309.72 USD (18 958 pips)
Brüt zarar:
-1 942.85 USD (6 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5 983.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 983.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.76%
Maks. mevduat yükü:
23.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
15.06
Alış işlemleri:
57 (77.03%)
Satış işlemleri:
17 (22.97%)
Kâr faktörü:
4.79
Beklenen getiri:
99.55 USD
Ortalama kâr:
166.25 USD
Ortalama zarar:
-107.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-474.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-474.01 USD (4)
Aylık büyüme:
24.63%
Yıllık tahmin:
298.85%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.90 USD
Maksimum:
489.01 USD (3.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.28% (488.61 USD)
Varlığa göre:
7.10% (520.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 22
USDJPY 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
BRN 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
XAUEUR 2
EURJPY 2
CAC40 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 6.3K
USDJPY -146
GBPUSD -318
XAGUSD 117
BRN 183
USDCAD 95
AUDUSD -316
XAUEUR -1
EURJPY -152
CAC40 -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD 4.5K
USDJPY -387
GBPUSD -918
XAGUSD 224
BRN 229
USDCAD 48
AUDUSD -402
XAUEUR -16
EURJPY -279
CAC40 -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 580.40 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5 983.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -474.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandCapital-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
3.34 × 56
How To Trade Pro EA Live Signals

HTTP EA'nın MetaTrader 5 için gerçek zamanlı sinyalleri! Martingale yok, grid yok, Entry Points Pro'nun yaratıcısı tarafından 25+ yıllık deneyimle geliştirildi.

Neden Seçmelisiniz?

  • Günde bir işlem, her akşam SL/TP ile kapanır.
  • Tüm varlıklar için çalışır: forex, kripto, metaller, hisse senetleri, endeksler (M5–H4).
  • EURUSD M5'te 01.01.2025'ten itibaren test edin!
  • Destek ve ayarlar [Send message] ile.
  • PC, VPS veya yedek cihazlar için 12 aktivasyon.

Şimdi Alın!

Sinyalleri burada kontrol edin.

Demo indirin: [https://www.mql5.com/tr/market/product/144486].

MT5'te test edin, sonra satın alın.

10 satış sonrası fiyat $100 artar.

Kontrollü ticarete başlayın!


İnceleme yok
