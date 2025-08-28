SinyallerBölümler
Jehoiachin Katemangwe

Road To 10k

Jehoiachin Katemangwe
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FundedNext-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
67 (51.14%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (48.85%)
En iyi işlem:
118.13 USD
En kötü işlem:
-144.40 USD
Brüt kâr:
1 141.04 USD (584 798 pips)
Brüt zarar:
-1 033.73 USD (400 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (196.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.86 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
80.78%
Maks. mevduat yükü:
98.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
69 (52.67%)
Satış işlemleri:
62 (47.33%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
17.03 USD
Ortalama zarar:
-16.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-122.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.53 USD (4)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.10 USD
Maksimum:
383.74 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.58% (384.30 USD)
Varlığa göre:
2.77% (138.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 83
XAUUSD 16
NDX100 11
ETHUSD 6
EURUSD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 285
XAUUSD 38
NDX100 -256
ETHUSD -8
EURUSD 1
BTCUSD -24
GBPUSD 45
GBPJPY 17
USDJPY 26
EURJPY -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 306K
XAUUSD 5.4K
NDX100 -61K
ETHUSD 74K
EURUSD 447
BTCUSD -147K
GBPUSD 3.5K
GBPJPY 992
USDJPY 1.1K
EURJPY -185
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Kurumsal Ticaret Stratejilerine Dayalı Tutarlı, Risk Yönetimi Yapılmış Sinyaller


Kurumsal düzeyde stratejileri takip etmek isteyen tüccarlar için tasarlanmış, sonuç odaklı bir sinyale katılın. Akıllı Para Kavramları, çoklu zaman dilimi birleşimi ve hassas ticaret günlüğü kullanarak, bu sinyal nicelikten çok niteliğe odaklanır. Dengeli risk, tutarlı karlılık ve profesyonel para yönetimini yansıtan ticaret uygulamaları bekleyebilirsiniz. İster yeni başlayan ister ileri düzey bir tüccar olun, bu sinyal hesabınızı güvenle büyütmenize yardımcı olur.


İnceleme yok
2025.08.28 14:31 2025.08.28 14:31:06  

Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!

