|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|83
|XAUUSD
|16
|NDX100
|11
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|285
|XAUUSD
|38
|NDX100
|-256
|ETHUSD
|-8
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-24
|GBPUSD
|45
|GBPJPY
|17
|USDJPY
|26
|EURJPY
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|306K
|XAUUSD
|5.4K
|NDX100
|-61K
|ETHUSD
|74K
|EURUSD
|447
|BTCUSD
|-147K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPJPY
|992
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-185
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Kurumsal Ticaret Stratejilerine Dayalı Tutarlı, Risk Yönetimi Yapılmış Sinyaller
Kurumsal düzeyde stratejileri takip etmek isteyen tüccarlar için tasarlanmış, sonuç odaklı bir sinyale katılın. Akıllı Para Kavramları, çoklu zaman dilimi birleşimi ve hassas ticaret günlüğü kullanarak, bu sinyal nicelikten çok niteliğe odaklanır. Dengeli risk, tutarlı karlılık ve profesyonel para yönetimini yansıtan ticaret uygulamaları bekleyebilirsiniz. İster yeni başlayan ister ileri düzey bir tüccar olun, bu sinyal hesabınızı güvenle büyütmenize yardımcı olur.
Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!
