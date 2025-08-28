- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
355
Kârla kapanan işlemler:
215 (60.56%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (39.44%)
En iyi işlem:
58.24 USD
En kötü işlem:
-124.73 USD
Brüt kâr:
394.67 USD (48 272 pips)
Brüt zarar:
-453.10 USD (25 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.24 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
93.82%
Maks. mevduat yükü:
99.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
179 (50.42%)
Satış işlemleri:
176 (49.58%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
1.84 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.73 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.13%
Yıllık tahmin:
-62.29%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.45 USD
Maksimum:
149.20 USD (87.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.99% (129.59 USD)
Varlığa göre:
10.21% (33.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|324
|AUDUSDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|6
|USDJPYrfd
|5
|#NVDA
|2
|USDCADrfd
|1
|#SPX
|1
|USDRUBrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|XAUUSDrfd
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|13
|AUDUSDrfd
|-84
|GBPUSDrfd
|2
|USDJPYrfd
|1
|#NVDA
|1
|USDCADrfd
|0
|#SPX
|8
|USDRUBrfd
|-1
|EURGBPrfd
|1
|XAUUSDrfd
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-3.3K
|GBPUSDrfd
|164
|USDJPYrfd
|217
|#NVDA
|3K
|USDCADrfd
|0
|#SPX
|19K
|USDRUBrfd
|1.2K
|EURGBPrfd
|46
|XAUUSDrfd
|51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.24 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A strategy with aggressive recovery.
İnceleme yok
