Yusheng Li

V lys_1913

Yusheng Li
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 333 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
LMAXNZ-LIVE
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
104 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (20.00%)
En iyi işlem:
1 156.66 USD
En kötü işlem:
-3 426.11 USD
Brüt kâr:
23 859.38 USD (48 235 pips)
Brüt zarar:
-32 665.09 USD (64 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (4 822.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 386.49 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.55%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
99 (76.15%)
Satış işlemleri:
31 (23.85%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-67.74 USD
Ortalama kâr:
229.42 USD
Ortalama zarar:
-1 256.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25 753.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25 753.67 USD (8)
Aylık büyüme:
-70.24%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 805.71 USD
Maksimum:
25 753.67 USD (61.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (25 761.67 USD)
Varlığa göre:
81.88% (25 695.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD.lmx 128
AUDCAD.lmx 1
XAUUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD.lmx -8.8K
AUDCAD.lmx 0
XAUUSD.lmx 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD.lmx -17K
AUDCAD.lmx -4
XAUUSD.lmx 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 156.66 USD
En kötü işlem: -3 426 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4 822.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 753.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXNZ-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

算法交易策略，月化15以上。需要合作的加微信：lys_1913
İnceleme yok
