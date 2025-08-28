SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold News AI
Michael Schuster

Gold News AI

Michael Schuster
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 197%
Exness-MT5Real18
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
245 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (7.89%)
En iyi işlem:
43.68 USD
En kötü işlem:
-63.42 USD
Brüt kâr:
977.75 USD (631 316 pips)
Brüt zarar:
-600.25 USD (344 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (206.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.41 USD (63)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
52.77%
Maks. mevduat yükü:
8.27%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
240 (90.23%)
Satış işlemleri:
26 (9.77%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
3.99 USD
Ortalama zarar:
-28.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.25 USD (2)
Aylık büyüme:
39.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.48 USD (26.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.88% (131.48 USD)
Varlığa göre:
19.36% (94.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 378
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 287K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.68 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +206.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold News AI !

Pozisyonlar AI destekli EA "Gold News AI" tarafından yönetilir: https://www.mql5.com/en/market/product/149155. Şimdi abone olun ve profesyonelce yönetilen, istikrarlı bir ticaret sinyalini takip edin!

Önerilen Gereksinimler: Sermaye: 200 USD'den itibaren. Kaldıraç: 1:500.
Lütfen kazançların garanti edilmediğini unutmayın, Forex yüksek riskli bir piyasadır. Sinyal kopya etmek için sermayenizin yüzde kaçını kullandığınızı dikkatli bir şekilde değerlendirin, özellikle büyük hesap sahipleri - tüm kararlar tamamen sizin yönetiminizde ve sorumluluk sizde !!! Uyarı - geçmiş karlar gelecekteki karların garantisi değildir. Forex ticareti yüksek risklidir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı riske atmayın !!!
İnceleme yok
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.13 13:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold News AI
Ayda 30 USD
197%
0
0
USD
500
USD
8
100%
266
92%
53%
1.62
1.42
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.