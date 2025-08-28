- Büyüme
İşlemler:
266
Kârla kapanan işlemler:
245 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (7.89%)
En iyi işlem:
43.68 USD
En kötü işlem:
-63.42 USD
Brüt kâr:
977.75 USD (631 316 pips)
Brüt zarar:
-600.25 USD (344 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (206.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.41 USD (63)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
52.77%
Maks. mevduat yükü:
8.27%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
240 (90.23%)
Satış işlemleri:
26 (9.77%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
3.99 USD
Ortalama zarar:
-28.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.25 USD (2)
Aylık büyüme:
39.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
131.48 USD (26.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.88% (131.48 USD)
Varlığa göre:
19.36% (94.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|287K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.68 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +206.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold News AI !
Pozisyonlar AI destekli EA "Gold News AI" tarafından yönetilir: https://www.mql5.com/en/market/product/149155. Şimdi abone olun ve profesyonelce yönetilen, istikrarlı bir ticaret sinyalini takip edin!
Lütfen kazançların garanti edilmediğini unutmayın, Forex yüksek riskli bir piyasadır. Sinyal kopya etmek için sermayenizin yüzde kaçını kullandığınızı dikkatli bir şekilde değerlendirin, özellikle büyük hesap sahipleri - tüm kararlar tamamen sizin yönetiminizde ve sorumluluk sizde !!! Uyarı - geçmiş karlar gelecekteki karların garantisi değildir. Forex ticareti yüksek risklidir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı riske atmayın !!!
İnceleme yok
