Fei Ge Deng

LiHuoQianDuoDuo2579

Fei Ge Deng
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
170 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (32.00%)
En iyi işlem:
12.11 USD
En kötü işlem:
-44.06 USD
Brüt kâr:
336.35 USD (326 330 pips)
Brüt zarar:
-672.36 USD (573 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.03 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
85.10%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
236 (94.40%)
Satış işlemleri:
14 (5.60%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.34 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-8.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-296.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.01 USD (10)
Aylık büyüme:
-16.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
336.01 USD
Maksimum:
409.32 USD (19.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (409.32 USD)
Varlığa göre:
8.72% (175.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 249
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -332
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -244K
BTCUSD -3.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.11 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +26.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -296.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
İnceleme yok
2025.09.18 23:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 10:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 10:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LiHuoQianDuoDuo2579
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
1.7K
USD
4
0%
250
68%
85%
0.50
-1.34
USD
19%
1:200
