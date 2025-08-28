- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
170 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (32.00%)
En iyi işlem:
12.11 USD
En kötü işlem:
-44.06 USD
Brüt kâr:
336.35 USD (326 330 pips)
Brüt zarar:
-672.36 USD (573 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.03 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
85.10%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
236 (94.40%)
Satış işlemleri:
14 (5.60%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.34 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-8.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-296.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.01 USD (10)
Aylık büyüme:
-16.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
336.01 USD
Maksimum:
409.32 USD (19.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.98% (409.32 USD)
Varlığa göre:
8.72% (175.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|249
|BTCUSD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-332
|BTCUSD
|-4
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-244K
|BTCUSD
|-3.7K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.11 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +26.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -296.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|0.89 × 373
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
İnceleme yok
