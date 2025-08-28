SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Good Signal 01
Novia Musmindasari

Good Signal 01

Novia Musmindasari
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
61%
FBS-Real-8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
104 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (13.33%)
En iyi işlem:
18.68 USD
En kötü işlem:
-44.33 USD
Brüt kâr:
551.11 USD (337 687 pips)
Brüt zarar:
-110.61 USD (39 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (154.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.49 USD (22)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.96
Alış işlemleri:
105 (87.50%)
Satış işlemleri:
15 (12.50%)
Kâr faktörü:
4.98
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-6.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.31 USD (2)
Aylık büyüme:
60.20%
Yıllık tahmin:
665.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.53 USD
Maksimum:
55.31 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (55.31 USD)
Varlığa göre:
23.51% (134.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 30
US100 28
EURUSD 25
XTIUSD 18
XAUUSD 11
GBPUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 182
US100 131
EURUSD 27
XTIUSD 87
XAUUSD -2
GBPUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 164K
US100 131K
EURUSD 2.7K
XTIUSD 656
XAUUSD -864
GBPUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.68 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
FBS-Real-9
0.18 × 11
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
156 daha fazla...
Good signal with good trader
İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
