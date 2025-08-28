- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
104 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (13.33%)
En iyi işlem:
18.68 USD
En kötü işlem:
-44.33 USD
Brüt kâr:
551.11 USD (337 687 pips)
Brüt zarar:
-110.61 USD (39 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (154.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.49 USD (22)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.10%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.96
Alış işlemleri:
105 (87.50%)
Satış işlemleri:
15 (12.50%)
Kâr faktörü:
4.98
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-6.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.31 USD (2)
Aylık büyüme:
60.20%
Yıllık tahmin:
665.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.53 USD
Maksimum:
55.31 USD (10.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (55.31 USD)
Varlığa göre:
23.51% (134.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|30
|US100
|28
|EURUSD
|25
|XTIUSD
|18
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|182
|US100
|131
|EURUSD
|27
|XTIUSD
|87
|XAUUSD
|-2
|GBPUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|164K
|US100
|131K
|EURUSD
|2.7K
|XTIUSD
|656
|XAUUSD
|-864
|GBPUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 10
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
FBS-Real-9
|0.18 × 11
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
Good signal with good trader
