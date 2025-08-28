SinyallerBölümler
Sunil Balawant Pawar

Arys Consultancy Services

Sunil Balawant Pawar
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Swissquote-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
114 (87.02%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (12.98%)
En iyi işlem:
975.60 USD
En kötü işlem:
-1 955.79 USD
Brüt kâr:
21 817.97 USD (153 024 pips)
Brüt zarar:
-10 845.22 USD (179 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (4 557.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 557.62 USD (25)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
59.28%
Maks. mevduat yükü:
132.30%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
19 (14.50%)
Satış işlemleri:
112 (85.50%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
83.76 USD
Ortalama kâr:
191.39 USD
Ortalama zarar:
-637.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 356.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 356.47 USD (3)
Aylık büyüme:
46.59%
Yıllık tahmin:
565.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 358.97 USD (24.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.44% (173.60 USD)
Varlığa göre:
70.90% (14 209.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 65
XAUUSD 54
GBPUSD 8
XAGUSD 3
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7.3K
XAUUSD 2.7K
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -383
USDJPY 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.1K
XAUUSD -20K
GBPUSD 364
XAGUSD -8.7K
USDJPY 10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +975.60 USD
En kötü işlem: -1 956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 557.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 356.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 526
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.69 × 7127
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.26 × 16838
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
İnceleme yok
2025.10.06 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 18:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.