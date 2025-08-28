- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
114 (87.02%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (12.98%)
En iyi işlem:
975.60 USD
En kötü işlem:
-1 955.79 USD
Brüt kâr:
21 817.97 USD (153 024 pips)
Brüt zarar:
-10 845.22 USD (179 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (4 557.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 557.62 USD (25)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
59.28%
Maks. mevduat yükü:
132.30%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
19 (14.50%)
Satış işlemleri:
112 (85.50%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
83.76 USD
Ortalama kâr:
191.39 USD
Ortalama zarar:
-637.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4 356.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 356.47 USD (3)
Aylık büyüme:
46.59%
Yıllık tahmin:
565.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 358.97 USD (24.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.44% (173.60 USD)
Varlığa göre:
70.90% (14 209.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|XAUUSD
|54
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|3
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.3K
|XAUUSD
|2.7K
|GBPUSD
|1.3K
|XAGUSD
|-383
|USDJPY
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-20K
|GBPUSD
|364
|XAGUSD
|-8.7K
|USDJPY
|10
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +975.60 USD
En kötü işlem: -1 956 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 557.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 356.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 526
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 7127
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.26 × 16838
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
58%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
20
0%
131
87%
59%
2.01
83.76
USD
USD
72%
1:400