Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 GOMarketsMU-Real 2 0.00 × 5 Exness-Real17 0.73 × 155 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 1.00 × 1 Tickmill-Live10 1.00 × 1 PUPrime-Live 1.11 × 9 ICMarketsSC-Live23 2.20 × 5 PrimusMarkets-Live-6 3.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.37 × 59 Exness-Real16 4.59 × 17 ICMarketsSC-Live33 7.51 × 43 RoboForex-ECN 8.50 × 4 HFMarketsSV-Live Server 3 12.00 × 2 Exness-Real18 13.54 × 1656 OctaFX-Real 15.00 × 1 Exness-Real29 20.00 × 3